Билеты на поезд можно будет купить по старым документам в течение 90 дней

Обновленные правила перевозки пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом начнут действовать с 1 сентября

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Пассажиры смогут купить билет на поезд, если истек срок действия паспорта или свидетельства о рождении, в течение 90 дней по этим документам, говорится в обновленных правилах перевозки пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом. Они начнут действовать с 1 сентября 2023 года.

Кроме того, в правилах зафиксирован список документов, по которым будет возможно приобрести билет на поезд дальнего следования. Среди документов паспорт, временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации; свидетельство о рождении лица для детей до 14 лет; удостоверение военнослужащего РФ и моряка; военный билет; документ, удостоверяющий личность осужденного и другие.

Также, с 1 сентября высадка из поезда безбилетного несовершеннолетнего пассажира до 16 лет будет запрещена. Контролеры или сотрудники поездной бригады будут обязаны передать ребенка представителям органов внутренних дел.

В Федеральной пассажирской компании отметили, что с 1 сентября изменятся и правила перевозки питомцев. Так, мелкие собаки без клетки или контейнера могут перевозиться только по правилам для крупных собак - с выкупом отдельного купе.