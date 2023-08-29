Илон Маск пригрозил блокировкой аккаунтов в X

По словам бизнесмена, причиной может стать попытка пользователя манипулировать программой вознаграждения

НЬЮ-ЙОРК, 29 августа. /ТАСС/. Американский предприниматель Илон Маск пригрозил блокировкой аккаунтов пользователей соцсети X (ранее Twitter) за любые попытки манипуляции для получения вознаграждения за публикации.

"Обратите внимание, что любые попытки манипулировать программой вознаграждения авторов на этой платформе приведут к блокировке аккаунта", - написал Маск на своей странице в X.

В апреле бизнесмен сообщил о запуске программы монетизации пользовательского контента. Он уточнил, что в течение первого года действия программы пользователи будут получать уплаченные подписчиками средства полностью, за исключением комиссии платежных систем. X также намерен оказывать поддержку в продвижении аккаунтов, создающих собственный контент.