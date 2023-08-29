FT: ОЭСР ответила на критику ООН из-за отношения к развивающимся странам

Глава налогового отдела ОЭСР Манал Корвин заявила, что в опубликованном ранее докладе генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша содержится несколько "неточностей и вводящих в заблуждение заявлений"

ЛОНДОН, 29 августа. /ТАСС/. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) ответила на критику со стороны ООН по вопросу отношения к развивающимся странам и рассказала о "вводящих в заблуждение заявлениях". Об этом сообщает газета Financial Times.

Глава налогового отдела ОЭСР Манал Корвин в ответ на критику со стороны ООН заявила Financial Times, что в опубликованном ранее в этом месяце докладе генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша содержится "ряд неточностей и вводящих в заблуждение заявлений". Она также отметила, что "разочаровывает то, что ООН решила игнорировать положительное влияние наиболее значительных изменений и конкретных результатов, достигнутых за последние два десятилетия", сообщает газета. В качестве одного из них Манал Корвин назвала содействие ОЭСР в автоматическом обмене информацией между странами, что принесло с 2009 года почти €126 млрд дополнительных налогов, включая €41 млрд для развивающихся стран, утверждает газета.

Как сообщает Financial Times, в докладе, опубликованном ранее в этом месяце, Гутерриш поддержал жалобы развивающихся стран, в которых говорится, что инициативы ОЭСР "не учитывают должным образом потребности и приоритеты" стран, отличных от стран с развитой экономикой. Гутерриш заявил, что ООН должна иметь больше влияния в глобальных налоговых вопросах, чтобы сделать сотрудничество между странами "полностью инклюзивным и более эффективным", сообщает газета.