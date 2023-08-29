29 августа, 05:55,
обновлено 29 августа, 06:15

В Турции заявили, что не ждут прохода через Босфор судов с сельхозпродукцией с Украины

AP Photo/ Khalil Hamra
© AP Photo/ Khalil Hamra

Глава Минтранса страны Абдюлькадир Уралоглу отметил в связи с проходом через Босфор контейнеровоза Joseph Schulte, пришедшего из Одессы, что "если судно достигло пролива, то его пропускают"

АНКАРА, 29 августа. /ТАСС/. Глава Минтранса Турции Абдюлькадир Уралоглу сообщил, что в ближайшей перспективе Анкара не ждет прохода через Босфор новых грузовых судов с Украины.

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"Сейчас у нас нет новых идущих или ожидающих прохода [через Босфор] судов [с сельхозпродукцией] с Украины. Режим прохода судов через проливы мы регулируем в рамках требований и ответственности Конвенции Монтрё", - цитирует министра газета Hürriyet.

Уралоглу также отметил в связи с проходом через Босфор контейнеровоза Joseph Schulte, пришедшего из Одессы, что "если судно достигло пролива, то его пропускают". Сам Joseph Schulte, по его словам, "прибыл, не выходя в международные воды". 

Теги:
УкраинаТурция
© Информационное агентство ТАСС
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