29 августа, 05:56

СМИ: Эрдоган и Путин могут обсудить новую формулу зерновой сделки

Ее постарается выработать глава МИД Турции Хакан Фидан, сообщила газета Hürriyet

АНКАРА, 29 августа. /ТАСС/. Президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин могут на планирующихся переговорах обсудить новую формулу для зерновой сделки. Об этом сообщает газета Hürriyet со ссылкой на свои источники.

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Эту формулу, как отмечается, постарается выработать глава МИД Турции Хакан Фидан. На прошлой неделе он посетил Украину и вскоре должен будет прибыть на переговоры в Москву.

В Киеве он выслушал позиции украинских властей, которые, как пишет газета, "не хотят возвращаться в прежнюю сделку, но не против новых договоренностей". В Москве Фидан намерен выслушать позиции российских чиновников по этой теме. После этого Анкара обсудит варианты с ООН и выработает новую формулу, которая "может быть обсуждена Эрдоганом и Путиным". 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичТурцияРоссияЭрдоган, Реджеп Тайип
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