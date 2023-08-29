СМИ: Эрдоган и Путин могут обсудить новую формулу зерновой сделки

Ее постарается выработать глава МИД Турции Хакан Фидан, сообщила газета Hürriyet

АНКАРА, 29 августа. /ТАСС/. Президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин могут на планирующихся переговорах обсудить новую формулу для зерновой сделки. Об этом сообщает газета Hürriyet со ссылкой на свои источники.

Эту формулу, как отмечается, постарается выработать глава МИД Турции Хакан Фидан. На прошлой неделе он посетил Украину и вскоре должен будет прибыть на переговоры в Москву.

В Киеве он выслушал позиции украинских властей, которые, как пишет газета, "не хотят возвращаться в прежнюю сделку, но не против новых договоренностей". В Москве Фидан намерен выслушать позиции российских чиновников по этой теме. После этого Анкара обсудит варианты с ООН и выработает новую формулу, которая "может быть обсуждена Эрдоганом и Путиным".