Wildberries планирует увеличить складские площади во всех странах присутствия

Гендиректор онлайн-ретейлера Татьяна Бакальчук отметила, что в связи с ростом товарооборота для компании важно перестроить логистику

НОВОСИБИРСК, 29 августа. /ТАСС/. Крупнейший российский онлайн-ретейлер Wildberries прорабатывает вопрос строительства новых складов во всех странах присутствия компании. Об этом сообщила журналистам основательница и генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук.

"В других странах мы тоже стройку прорабатываем. Там немножечко сложнее с участками, но да, все страны нашего присутствия мы тоже сейчас прорабатываем строительство, да, [увеличение площадей]", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.

Бакальчук отметила, что в связи с ростом товарооборота для компании важно перестроить логистику. "Когда у тебя отгружается 10 млн товаров в сутки, это одна логистика, а когда их будет отгружаться 20, там совершенно все по-другому. И, конечно, этим нужно заниматься. Это для нас критично и важно", - сказала она, добавив, что масштабные планы по строительству есть у компании и в России.

Wildberries - крупнейший российский онлайн-ретейлер. Оборот площадки за 2022 год вырос по сравнению с предыдущим годом на 98% и составил 1,669 трлн рублей. Помимо России, Wildberries работает на рынках Белоруссии, Казахстана, Армении, Киргизии, Узбекистана, Израиля и Азербайджана. В середине августа источник на рынке, знакомый с планами Wildberries сообщал, что компания изучает выход на рынок Китая и уже начал переговоры с потенциальными партнерами.