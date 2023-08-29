Чистая прибыль Globaltrans за I полугодие выросла на 70%

Она составила 20,9 млрд рублей

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Чистая прибыль Globaltrans по МСФО по итогам января - июня 2023 года увеличилась на 70% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составила 20,9 млрд рублей. Об этом говорится в отчете компании на официальном сайте раскрытия информации.

Выручка Globaltrans за отчетный период выросла на 7% и достигла 51,97 млрд рублей. Скорректированная EBITDA по итогам полугодия составила 25,4 млрд рублей, что на 6% ниже, чем годом ранее.

Выплаты дивидендов Globaltrans по-прежнему приостановлены из-за технических ограничений в связи с переводом денежных средств в холдинговую компанию, зарегистрированную на Кипре.

В компании подчеркнули, что процесс перерегистрации Globaltrans с Кипра в экономическую зону Abu Dhabi Global Market запущен. Процесс займет около шести месяцев.

"Ожидается, что этот шаг позволит разблокировать ряд внутригрупповых транзакций, в том числе перечисление дивидендов в холдинговую компанию (на данный момент разрешены в крайне ограниченных объемах). Тем не менее, редомициляция как таковая не означает безусловного возобновления дивидендных выплат в пользу акционеров компании", - заключили в Globaltrans.

Globaltrans Investment PLC - одна из ведущих групп в сфере грузовых железнодорожных перевозок, которая работает через свои дочерние компании в России и странах СНГ.