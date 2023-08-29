Segezha Group оценивает сумму налога на сверхприбыль в размере 465 млн рублей

Холдинг получил в I полугодии чистый убыток в 7,7 млрд рублей против прибыли ранее

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Лесопромышленный холдинг Segezha Group оценил свою разовую выплату по налогу на сверхприбыль в 465 млн рублей, следует из его отчета за I полугодие 2023 года.

"Принимая во внимание намерение руководства выплатить гарантийный депозит в указанные сроки, руководство группы оценивает сумму налога на сверхприбыль в размере 465 млн рублей", - говорится в материалах.

Президент РФ Владимир Путин ранее подписал закон, устанавливающий 10%-ный налог на сверхприбыль для крупных компаний. Закон вступит в силу с 1 января 2024 года, налог должен быть уплачен не позднее 28 января 2024 года, он будет зачисляться в федеральный бюджет и носить разовый характер. Поступления от налога планируются в объеме 300 млрд рублей.

Закон также предусматривает несколько категорий организаций, которые исключаются из состава налогоплательщиков налога на сверхприбыль. Речь идет о предприятиях малого и среднего бизнеса, организациях - плательщиках единого сельхозналога, российских организациях, созданных после 1 января 2021 года (за исключением образованных в результате реорганизации), иностранных организациях, начавших деятельность в РФ через постоянные представительства после 1 января 2021 года.

Из состава плательщиков исключаются также компании нефтегазового сектора и добычи угля. Как пояснял ранее министр финансов РФ Антон Силуанов, для таких компаний в этом году уже предусмотрены дополнительные налоговые изъятия по НДПИ и демпферу на моторное топливо.

Чистый убыток

Чистый убыток лесопромышленного холдинга Segezha Group за I полугодие 2023 года по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) составил 7,7 млрд рублей против прибыли в 12 млрд рублей годом ранее.

Выручка компании за отчетный период снизилась более чем на 30% и составила 39,8 млрд рублей.

Капитальные затраты компании за I полугодие 2023 года снизились на 48% и составили 3,3 млрд рублей. Показатель OIBDA составил 4 млрд рублей против 16,8 млрд годом ранее.