Хоценко заявил, что выручка омского ОПК достигнет к концу 2023 года 120-140 млрд рублей

Врио губернатора также сообщил, что средние зарплаты на предприятиях ОПК выросли с 35 тыс. до 70-100 тыс. рублей

ОМСК, 29 августа. /ТАСС/. Выручка предприятий оборонно-промышленного комплекса Омской области, одного из крупнейших промышленных центров России, достигнет к концу 2023 года 120-140 млрд рублей, сообщил журналистам врио губернатора Виталий Хоценко. Это цифра в шесть-семь раз превышает показатели 2021 года.

"[На сегодняшний день] выручка 50 млрд - это уже практически в 2,5 раза больше, чем в 21 году и в 2 раза больше, чем в прошлом году. До конца года мы планируем более 120 млрд. Я думаю, по выручке мы подойдем к 140 млрд - это серьезный объем", - сказал Хоценко, комментируя итоги встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, которая прошла в понедельник.

Он отметил, что в Омской области на оборонно-промышленный комплекс работают сотни предприятий, около 40 из которых включены в реестр ОПК. "Еще три года назад отрасли было очень тяжело - численность сотрудников достигала менее 20 тыс. человек. За два года она увеличилась уже до 30 тыс., к концу года, уверен, еще минимум 2 тыс. прибавится", - рассказал врио главы региона.

По его словам, средние зарплаты на предприятиях ОПК выросли с 35 тыс. до 70-100 тыс. рублей. "К концу года зарплата тоже увеличится, мы держим руку на пульсе. Это покупательская способность, благосостояние наших граждан. Все это создает экономику региона, налоги и многое другое", - подытожил Хоценко.

Омск - один из крупнейших оборонно-промышленных центров России. Здесь расположены такие предприятия, как производственное объединение "Полет", "Омсктрансмаш", Омское моторостроительное объединение имени П. И. Баранова, федеральный научно-производственный центр "Прогресс" и другие организации.