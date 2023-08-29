Чистый убыток СТМ по МСФО за I полугодие вырос в четыре раза

Он составил 2,1 млрд рублей

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Чистый убыток компании "Синара - транспортные машины" (СТМ) по итогам первого полугодия 2023 года по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) увеличился в четыре раза к уровню прошлого года и составил 2,1 млрд рублей. Об этом говорится в отчете компании на официальном сайте раскрытия информации.

Выручка СТМ за отчетный период снизилась на 5% к первому полугодию 2022 года и составила 40,8 млрд рублей.

"Синара - транспортные машины" - дивизиональный машиностроительный холдинг группы "Синара". Объединяет научно-технический и производственный потенциал российских предприятий по инжинирингу, производству, сервисному обслуживанию железнодорожной техники и дизельных промышленных установок. Также оказывает услуги тяги, предоставляет в аренду локомотивы и путевую технику, содержит железнодорожные пути и инфраструктуру.