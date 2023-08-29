Bild: турбина, которая была нужна для работы "Северного потока", уже год находится в ФРГ

По информации газеты, турбина была доставлена в Мюльхайм-ан-дер-Рур 18 июля 2022 года и с тех пор находится там

БЕРЛИН, 29 августа. /ТАСС/. Турбина компании Siemens Energy, которая была необходима для полноценного функционирования газопровода "Северный поток", все еще находится в городе Мюльхайм-ан-дер-Рур в Германии. Об этом пишет газета Bild.

По ее информации, турбина была доставлена в Мюльхайм-ан-дер-Рур 18 июля 2022 года и с тех пор больше года находится там.

3 августа 2022 года канцлер ФРГ Олаф Шольц посетил производственную площадку компании Siemens Energy в городе Мюльхайм-ан-дер-Рур и осмотрел турбину. При этом он заявлял, что Германия "в любое время" готова отправить турбину для "Северного потока", которая готова к эксплуатации и может быть подключена. По его словам, российская сторона должна сообщить, "что она нуждается в ней", и предоставить таможенные и транспортные документы. Председатель правления Siemens Energy Кристиан Брух, со своей стороны, также утверждал, что для транспортировки турбины до сих пор не хватает участия российской стороны.

Ремонт турбин "Северного потока"

С 27 июля 2022 года трубопровод "Северный поток" был задействован лишь на 20% от максимальной мощности. Подобная ситуация сложилась из-за нарушения контрактных обязательств компанией Siemens западных санкций. Одна из турбин - произведенная в Канаде компанией Siemens Energy - была отправлена в Монреаль для ремонта. Из-за санкций Оттавы в отношении Москвы производитель сначала отказался возвращать отремонтированное оборудование в Германию, но после многочисленных просьб ФРГ все же решил его вернуть.

Потом эта турбина застряла в Германии, поскольку у "Газпрома" нет полного пакета документов, разрешающих транспортировку и ремонт двигателей для "Северного потока". Остальные двигатели выведены из эксплуатации в ожидании выполнения сервисных работ специалистами Siemens. В Siemens Energy заявляли ТАСС, что компания не против того, чтобы российская сторона приняла отремонтированную турбину для "Северного потока".

26 сентября прошлого года были зафиксированы беспрецедентные разрушения на трех нитках "Северного потока" и "Северного потока - 2". Шведские сейсмологи зарегистрировали два взрыва на маршрутах залегания газопроводов. После этого следователи ФСБ России возбудили уголовное дело об акте международного терроризма в связи с произошедшими взрывами.

15 декабря 2022 года правительство Канады восстановило действие санкций в отношении турбин для трубопровода "Северный поток".