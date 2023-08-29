На Дальнем Востоке и в Сибири зафиксировали рост спроса на автомобили

В пресс-службе автомобильного портала "Дром" сообщили, что дилеры все больше переориентируются на китайские бренды

ВЛАДИВОСТОК, 29 августа. /ТАСС/. Спрос на машины резко вырос на Дальнем Востоке и в Сибири на фоне информации о повышении утилизационного сбора и грядущих японских санкциях, об этом свидетельствует снижение за два месяца на треть числа объявлений о продаже автомобилей, сообщила пресс-служба автомобильного портала "Дром".

"Тенденция фиксируется в Сибири и на Дальнем Востоке - особенно она заметна в Приморском крае. Это следствие недавнего запрета на экспорт в Россию большинства автомобилей из Японии, повышения утилизационного сбора, а также роста курсов валют. За последние три года подобные кризисы уже случались. <...> Конечно, поток б/у автомобилей из Японии снижается, но вместе с тем дилеры все больше переориентируются на китайские бренды. Реструктуризация приморского авторынка займет время - начало этому уже положено", - процитировала пресс-служба аналитика портала Сергея Лагурева.

Отмечается, что из-за резкого подъема спроса на машины в августе количество объявлений о продаже автомобилей в Приморском крае уменьшилось на 33% по сравнению с июнем.

Утилизационный сбор на легковушки, легкие коммерческие автомобили и автобусы, ввозимые в РФ для перепродажи в течение года, проиндексирован с 1 августа 2023 года. При этом индексация не затронула физлиц, импортирующих авто с двигателем объемом до 3 л для личного пользования, для них продолжит действовать льготный тариф - 3,4 тыс. рублей за автомобили до трех лет и 5,2 тыс. рублей за автомобили старше трех лет.