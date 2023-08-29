Снижение расписок Globaltrans на Мосбирже превышало 4%

Причиной стало раскрытие отчетности компании по МСФО за первое полугодие

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Расписки Globaltrans в ходе торгов на Мосбирже снижались более чем на 4% после раскрытия отчетности компании по МСФО за первое полугодие, свидетельствуют данные торговой площадки.

По данным Мосбиржи на 10:00 мск, депозитарные расписки компании дешевели на 4,02%, до 710,05 рубля за штуку. К 10:23 мск расписки замедлили снижение до 1,46% и торговались на уровне 730,7 рубля.

Чистая прибыль Globaltrans по международным стандартам финансовой отчетности по итогам января - июня 2023 года увеличилась на 70% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составила 20,9 млрд рублей. Выручка Globaltrans за отчетный период выросла на 7% и достигла 51,97 млрд рублей. Скорректированная EBITDA по итогам полугодия составила 25,4 млрд рублей, что на 6% ниже, чем годом ранее.