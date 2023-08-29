Московский производитель медицинской мебели будет выпускать товары для офиса

Компания "Медицинофф" запустила производство столов, стульев, шкафов и других предметов интерьера

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Столичная компания, специализирующаяся на выпуске медицинской, лабораторной и корпусной мебели, открыла новое направление - приступила к изготовлению товаров для офиса. Об этом сообщила пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

"Столичная промышленность последние годы активно встраивается в новую индустриальную, технологическую реальность. Санкционные ограничения дали предприятиям возможность занять освободившиеся ниши, а также стали еще одним толчком к развитию и расширению производства. Так, компания "Медицинофф", которая выпускает медицинскую мебель, открыла новое направление - запустила производство столов, стульев, шкафов и других предметов интерьера для коммерческих пространств. Сейчас мощности предприятия позволяют ежемесячно изготавливать до 4,5 тыс. единиц продукции", - привели в тексте слова руководителя департамента Владислава Овчинского.

В пресс-службе добавили, что вся мебель разрабатывается в собственном исследовательском центре компании.

Отмечается, что развитию предприятия помогает в том числе поддержка со стороны города. В прошлом году компания получила от Москвы субсидию на 8,9 млн рублей на возмещение части затрат по лизингу на приобретение оборудования. Так, производитель пополнил технологический парк новыми установками, которые позволяют вдвое увеличить мощности площадки.