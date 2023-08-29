Чистая прибыль "Татнефти" по МСФО в I полугодии выросла почти на 6%

Она составила 147,83 млрд рублей

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Чистая прибыль "Татнефти", причитающаяся акционерам, по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за январь - июнь 2023 года выросла на 5,7% и составила 147,83 млрд рублей, говорится в отчете компании.

Выручка "Татнефти" за отчетный период снизилась на 21%, до 623,86 млрд рублей. Доналоговая прибыль составила 183 млрд рублей, что на 6,6% меньше, чем годом ранее.

Операционная прибыль уменьшилась на 38%, до 157,4 млрд рублей.

Основной акционер "Татнефти" - Республика Татарстан, которой принадлежит более 34% обыкновенных акций компании. Около 3% приходится на казначейские акции, 24,53% акций задепонировано в ADR. Иным акционерам принадлежит около 38% акций.