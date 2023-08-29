Сеть DNS до конца октября зафиксировала цены на 100 позиций техники и электроники

Как отметили в ФАС, программа будет действовать в 1 177 населенных пунктах присутствия магазинов с возможностью продления

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Сеть магазинов DNS зафиксировала предельные цены на 100 позиций техники и электроники, инициатива действует до конца октября текущего года с возможностью продления, говорится в сообщении Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ.

"По предложению ФАС компания DNS зафиксировала предельные цены на 100 позиций техники и электроники. Программа будет действовать до конца октября 2023 года в 1 177 населенных пунктах присутствия магазинов с возможностью продления", - сообщило ведомство.

В список товаров с фиксированными ценами вошли востребованные у покупателей модели телевизоров, стиральных машин, микроволновых печей, ноутбуков, отпаривателей, сотовых телефонов, блендеров, весов, водонагревателей, техники для укладки волос, приготовления кофе и так далее.

ФАС указала, что, по данным DNS, представленная к фиксации цен продукция производится преимущественно в России и пользуется спросом у покупателей. "При этом в настоящий момент дефицита товаров нет, каналы поставок работают стабильно", - подчеркнула антимонопольная служба.

В ведомстве полагают, что присоединение компании к инициативе по ограничению цен на технику и электронику позволит повысить их доступность для граждан. "Служба проконтролирует соблюдение компанией принятых добровольных обязательств", - добавляет ФАС.

Ранее в августе группа "М.Видео-Эльдорадо", которая объединяет две ведущие российские сети бытовой техники и электроники, сообщила, что на фоне ослабления рубля фиксирует цены в 30 товарных группах социально значимой техники на минимальном уровне июля. Инициатива рассчитана на два месяца с возможностью продления в зависимости от развития ситуации.