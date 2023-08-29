Бизнес может оспорить присвоенную ему категорию риска через портал госуслуг

Для подачи заявления об изменении категории риска используется уже существующий сервис досудебного обжалования решений контрольных органов

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Предприниматели могут оспорить присвоенные объектам контроля категории риска через портал госуслуг. О появлении такой функции сообщила пресс-служба правительства РФ.

В настоящее время действующим законодательством все риски разделены на шесть категорий - от низкого риска до чрезвычайно высокого. В отношении объектов чрезвычайно высокого и высокого категорий риска контрольные органы будут проводить проверки на основании специальных индикаторов.

"У бизнеса появилась возможность оспорить присвоенную объекту контроля категорию риска нарушения обязательных требований через портал госуслуг. Для подачи заявления об изменении категории риска используется уже существующий сервис досудебного обжалования решений контрольных органов", - сказано в сообщении.

Поясняется, что срок рассмотрения заявления составляет пять рабочих дней. Введенный в 2023 году правительством РФ мораторий на проведение проверок бизнеса предусматривает, что контрольные мероприятия проводятся только в отношении двух категорий риска объектов контроля. Количество таких объектов составляет менее 15% от общего числа.

"Мы выстраиваем систему контроля и надзора, в которой цель проверки - предотвратить нарушение, а не наказать за него, и эта работа проходит в тесном взаимодействии с бизнесом. Сейчас он получил возможность обжаловать категорию риска через сервис досудебного обжалования. С его помощью мы собираем обратную связь от предпринимателей, чтобы понимать, как система работает на практике, комфортны ли такие условия. По сути, сервис позволяет бизнесу говорить, что ему нужно и какие направления нам необходимо улучшать в первую очередь", - приводятся в сообщении слова вице-премьера - руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко.