Глава "Казмунайгаза" обсудил в Германии санкционные риски при поставках нефти

Магзум Мирзагалиев отметил, что с февраля по июль текущего года Казахстан поставил в Германию 390 тыс. тонн нефти

АСТАНА, 29 августа. /ТАСС/. Председатель правления казахстанской компании "Казмунайгаз" (КМГ) Магзум Мирзагалиев обсудил в Берлине упреждение санкционных рисков при поставках нефти из республики в Германию. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

"В ходе бесед были обсуждены вопросы развития сотрудничества в нефтегазовой отрасли, а также упреждения санкционных рисков в условиях текущего роста глобальной напряженности", - говорится в сообщении по итогам встречи Мирзагалиева с парламентским статс-секретарем министерства по делам экономики и защиты климата ФРГ Михаэлем Кельнером, а также с министром экономики и энергетики федеральной земли Бранденбург Йоргом Штайнбахом. В пресс-службе указали, что делегация КМГ по приглашению немецкой стороны посетила нефтеперерабатывающий завод в городе Шведте, куда идет казахстанская нефть. Мирзагалиев отметил, что с февраля по июль текущего года Казахстан поставил в Германию 390 тыс. тонн нефти.

Официальные лица ФРГ вновь подтвердил свою заинтересованность в увеличении объемов поставок казахстанской нефти и из ресурсов других казахстанских нефтяных компаний, указали в КМГ.

В июне "Казмунайгаз" и Rosneft Deutschland подписали договор о поставках нефти в Германию на 2023 год, который предполагает объем в 100 тыс. тонн в месяц до конца текущего года. Предполагается, что объем поставок составит не менее 890 тыс. тонн. Ранее Казахстан согласовал с российской стороной транзит нефти в Германию на 2023 год по нефтепроводу "Дружба" в объеме 1,2 млн тонн.

В конце июня Евросоюз в рамках 11-го пакета санкций против РФ полностью запретил поставки российской нефти по северной ветке нефтепровода "Дружба" в Германию и Польшу. При этом сырье из третьих стран, в частности из Казахстана, по-прежнему разрешено доставлять этим маршрутом с условием, что это не приведет к увеличению производства или продажи российской сырой нефти.