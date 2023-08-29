"Автоваз" возобновит с 1 сентября выпуск соответствующих стандарту Евро-5 машин

Первой моделью станет Lada Granta

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. "Автоваз" возобновит с 1 сентября производство машин, соответствующих стандарту Евро-5, говорится в сообщении компании. Первой моделью, оснащенной двигателем по экостандарту Евро-5, станет Lada Granta.

"С 1 сентября 2023 года АО "Автоваз" возобновляет производство автомобилей, соответствующих экологическому стандарту Евро-5. <…> Экостандарт Евро-5 возвращается на все семейство Lada Granta (седан, лифтбек, Cross и Drive Active) с обеими модификациями двигателя, мощностью 90 л. с. и 106 л. с.", - отмечается в сообщении.

О появлении стандарта Евро-5 на других моделях Lada автопроизводитель сообщит дополнительно.

Новые калибровки и блоки управления двигателей были разработаны в России, что укрепляет технологический суверенитет Lada, добавили в компании. Автомобили уже прошли полный цикл испытаний в различных температурных условиях, горные тесты, испытания на электромагнитную совместимость и другие.

Рекомендованная розничная цена на Granta с двигателем мощностью 90 л. с., соответствующим нормам Евро-5, начинается от 785 тыс. рублей, а на версию с двигателем 106 л. с. - от 926 тыс. рублей. При этом в компании подчеркнули, что цена на базовую и наиболее локализованную комплектацию Granta не изменяется и по-прежнему составляет менее 700 тыс. рублей.

В "Автовазе" напомнили, что из-за введенных санкционных ограничений компания в 2022 году временно перешла на производство машин с более низким стандартом - Евро-2.