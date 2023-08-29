"Гжель" намерена продвигать свой бренд в 70 странах мира

По словам главы Роспатента Юрия Зубова, присоединение России к Женевскому акту Лиссабонского соглашения, в частности, предоставляет производителям получать защиту от контрафакта

МОСКВА, 29 августа./ТАСС/. "Гжель" планирует охранять и продвигать продукцию своего бренда в странах Лиссабонского соглашения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Роспатента.

"В Роспатент поступила первая заявка на международную регистрацию наименования места происхождения товара (НМПТ) "Гжель" в рамках Лиссабонской системы регистрации географических указаний и наименований мест происхождения",- сообщил Роспатент.

По словам главы ведомства Юрия Зубова, присоединение России к Женевскому акту Лиссабонского соглашения предоставляет возможность обладателям исключительного права на НМПТ и географические указания запрашивать охрану своего бренда сразу в более чем 70 странах путем подачи одной заявки. Это позволяет снизить издержки при международной регистрации. Кроме того, производители получат защиту от контрафакта - на зарубежных рынках появятся основания наказывать нарушителей, незаконно использующих российские бренды.

"Сегодня серьезно развивается направление брендирования, связанное именно с народным творчеством, с промыслами. Интеллектуальная собственность охраняет права на традиционные рецепты, на традиционное мастерство для того, чтобы использовать его в дальнейшем при развитии продаж и туристической инфраструктуры вокруг таких производств. Новый сервис позволяет россиянам в удобном "бесшовном" формате подавать заявки на регистрацию своих прав за рубежом", - пояснил Зубов.

О Лиссабонском соглашении

Лиссабонское соглашение представляет собой специальное соглашение в соответствии со статьей 19 Парижской конвенции по охране промышленной собственности. Любая страна, являющаяся участницей конвенции, может присоединиться к соглашению.

В Роспатенте пояснили, что после проверки сведений, содержащихся в заявке, она будет направлена в Международное бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности для внесения в реестр сведений о международной регистрации наименования места происхождения "Гжель".

"Регистрация "Гжель" в рамках Лиссабонского соглашения стала для нас естественным шагом для защиты и продвижения нашего национального культурного наследия. В настоящее время продукция "Объединения Гжель", которая изготавливается исключительно вручную профессиональными художниками, хранит уникальные элементы росписи, стоит в одном ряду с ремесленными (несанкционированными - прим. ТАСС) подделками, поэтому решение о регистрации продукции стало необходимым для ее защиты от контрафакта. Кроме того, это позволит защитить и покупателей "Объединения "Гжель" от несертифицированной продукции. Для нас важно, что мы стали первыми, кто решился на такой шаг и мы надеемся, что другие художественные промыслы последуют нашему примеру",- отметил генеральный директор управляющей компании "Гжель" Петр Сивов.