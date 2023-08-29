Polymetal провел делистинг своих акций на LSE

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Polymetal прекратил листинг своих акций на Лондонской фондовой бирже (LSE), сообщила компания.

"Polymetal International plc объявляет о завершении процедуры прекращения листинга на Лондонской фондовой бирже. В дополнение к объявлению от 28 июля 2023 года компания подтверждает, что отозвала допуск обыкновенных акций в премиальный сегмент официального списка FCA и прекратила торги в основном сегменте Лондонской фондовой биржи", - говорится в сообщении.

1 августа компания сообщила, что приостанавливает торги акциями на LSE для перерегистрации в Казахстане и больше не намерена их возобновлять.