Акции "Северстали" на Мосбирже снижались более чем на 2%

Отрицательная динамика котировок бумаг произошла после публикации финансовой отчетности за I полугодие

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Акции горно-металлургической компании "Северсталь" в ходе основной сессии торгов на Московской бирже перешли к снижению и теряли более 2%, свидетельствуют данные торгов. Отрицательная динамика котировок бумаг "Северстали" отмечена после публикации финансовой отчетности за I полугодие 2023 года.

По данным на 11:21 мск, акции компании торговались на уровне 1 356,4 рубля за бумагу (-2,12%). К 11:30 мск акции замедлили снижение до 1,17% и находились на уровне 1 369,2 рубля (-1,17%).

Ранее "Северсталь" сообщила, что чистая прибыль компании по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) по итогам I полугодия 2023 года снизилась по сравнению с показателем прошедшего года на 11%, до 105,27 млрд рублей. Показатель EBITDA упал на 12% и составил 118,46 млрд рублей.

О компании

"Северсталь" - вертикально интегрированная горнодобывающая и металлургическая компания, один из крупнейших производителей стали в России. Ключевой актив компании - Череповецкий металлургический комбинат, производственная мощность которого составляет около 12 млн тонн стали в год.

Основным акционером "Северстали" является председатель совета директоров компании Алексей Мордашов, который владеет 77,03% акций. Остальные акции - в свободном обращении.