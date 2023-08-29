"Сбер" начал принимать платежи для операторов мобильной связи в Крыму

В пресс-службе компании сообщили, что жители региона могут без комиссии пополнить баланс мобильного телефона в приложении банка

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 августа. /ТАСС/. "Сбер" распространил услугу по оплате услуг мобильной связи через платформы банка для абонентов двух ключевых крымских операторов - "Волна" и WinMobile. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Сбер" начал принимать платежи в адрес операторов услуг связи в Крыму - "Волна" и WinMobile - в мобильном приложении и web-версии "Сбербанк Онлайн". Теперь все жители Республики Крым и Севастополя могут без комиссии пополнить баланс мобильного телефона прямо в приложении в разделе "Мобильная связь". Клиенты также могут настроить автоплатеж в разделе "Автоплатежи" - это позволит быть всегда на связи и не беспокоиться о необходимости вносить регулярные платежи, банк это сделает в нужную дату", - говорится в сообщении.

В январе Сбербанк объявил, что начинает работу на Крымском полуострове. В мае первые отделения открылись в Ялте и Севастополе. В ходе Петербургского международного экономического форума первый зампредседателя правления банка Александр Ведяхин сообщил журналистам, что до конца 2023 года банк планирует довести число банкоматов на полуострове до 130.