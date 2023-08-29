Московский инновационный кластер выйдет на международный уровень

Представители кластера вместе с членами правительственных структур и профильных организаций из 10 государств подписали Московскую декларацию инновационного развития

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Декларацию инновационного развития подписали в Московском инновационном кластере с организациями из 10 государств, взаимодействие касается внедрения передовых решений и совершенствования цифровых экосистем. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.

"Представители Московского инновационного кластера (МИК) вместе с членами правительственных структур и профильных организаций из 10 государств подписали Московскую декларацию инновационного развития. Она предполагает сотрудничество в технологической сфере. Подписание состоялось в рамках Международного форума инноваций БРИКС в концертном зале "Зарядье", - сказали в пресс-службе.

Как отметила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, Московский инновационный кластер объединяет десятки тысяч компаний со всей России. И теперь он выходит на международный уровень. Подписание декларации соответствует интересам наших стран. Участники договорились о взаимодействии в разных областях. Это касается внедрения передовых решений, совершенствования цифровых экосистем, делового партнерства, обмена опытом.

Свои подписи в документе поставили представители МИК и 10 институтов развития, городов и правительственных структур, среди которых Степан Войтешонок (Центр информационных технологий Мингорисполкома, Белоруссия), Чинтан Оза (Экосистема стартапов Индии, Комитет по стартапам и инновациям Западного региона), Фабиано Соуза (Правительство штата Токантис, Мэрия Арагуаины, Бразилия), Редуан эль-Халуй (Федерация APEBI, Марокко), Амор Макланг (Цифровые Филиппины) и другие.

"Заключение многостороннего соглашения закрепляет за Московским иннокластерм статус международной платформы для сотрудничества. А Форум инноваций БРИКС, в свою очередь, становится значимой площадкой для деловых контактов и укрепления партнерских отношений между странами", - подчеркнули в пресс-службе.

Участникам и партнерам МИК доступны инструменты и меры поддержки, призванные помочь в развитии технологий. Онлайн-платформа кластера (i.moscow) работает как единое окно, которое открывает доступ ко всем сервисам. На ней зарегистрировано уже более 150 тыс. пользователей.