В Приамурье резидент ТОР "Амурская" начал строительство маслоэкстракционного завода

Глава региона Василий Орлов сообщил, что продукцию будут реализовывать в России, а также экспортировать в Китай и страны Юго-Восточной Азии

БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 августа. /ТАСС/. Резидент территории опережающего развития (ТОР) "Амурская" - компания "Содружество"- возводит маслоэкстракционный завод в Белогорске в Амурской области. Новый завод сможет перерабатывать 1 млн тонн сои в год, сообщили в региональном правительстве.

"Губернатор Амурской области Василий Орлов и директор УК "Содружество" Сергей Соколовский сегодня, 29 августа, в Белогорске дали старт началу строительства маслоэкстракционного завода. Это будет одно из крупнейших предприятий по переработке сельскохозяйственных культур в России", - говорится в распространенном сообщении.

По словам главы региона, в 2022 году был рекорд по производству сои - 1,6 млн тонн. Задача - выйти на 2 млн тонн сои в год. Новый завод сможет перерабатывать 1 млн тонн сои в год. Кроме сои завод сможет перерабатывать рапс и лен. Продукцию будут реализовывать в России, а также экспортировать в Китай и страны Юго-Восточной Азии.

Современное оборудование по переработке масличного сырья для предприятия планируют закупать в Китае. Запустить завод планируют в начале 2026 года. В настоящее время резидент ТОР выполняет инженерно-изыскательские работы, начало строительно-монтажных работ запланировано в 2024 году. Кроме того, на новом заводе будет создано более 600 рабочих мест. Для специалистов и их семей планируют построить новый жилой микрорайон, а также ФОК с круглогодичным катком. Для подготовки кадров инвестор взаимодействует с ссузами в Белогорске и с вузами в Благовещенске. В 2024 году планируется разместить целевой заказ в образовательных учреждениях для подготовки сотрудников будущего предприятия.

Соглашение о строительстве маслоэкстракционного завода было подписано в июне на полях российско-китайского экономического форума "Амурэкспо-2023".

По данным Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, сегодня на ТОР "Амурская" проекты реализуют 45 резидентов. Бизнес вложил в экономику региона 1,48 трлн рублей, создал 6,4 тыс. рабочих мест, 14 проектов уже успешно реализованы.