ЕЭК обнулила ввозные пошлины на ткани из полиэтилена и полипропилена

Срок действия ставки на импорт этого вида продукции составит два года

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) решил снизить ставки ввозных таможенных пошлин на ткани из полиэтилена и полипропилена с 8% до 0%, срок действия ставки на импорт этого вида продукции составит два года. Об этом говорится в пресс-релизе комиссии.

"Совет Евразийской экономической комиссии принял решение обнулить ввозную таможенную пошлину в отношении отдельных видов тканей, изготавливаемых из плоских или аналогичных нитей из полиэтилена или полипропилена (код 5407 20 190 0 ТН ВЭД ЕАЭС). Срок действия меры составит два года. В настоящий момент ставка пошлины установлена в размере 8%", - сказано в документе.

"Решение направлено на поддержку производителей ковров и ковровых изделий в странах Евразийского экономического союза и будет содействовать снижению себестоимости, увеличению рентабельности и конкурентоспособности, а также наращиванию объемов выпуска и поставок на внутренний рынок и экспорт", - приводятся в пресс-релизе слова заместителя директора департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования ЕЭК Наталии Самойловой.

Решение вступит в силу по истечении 10 календарных дней с даты его официального опубликования.

Нулевые ставки ввозных таможенных пошлин на эти товары уже применялись с 28 марта по 30 сентября 2022 года.