Украина вновь побила рекорд потребления электричества

В связи с этим энергосистема страны принимала экстренную помощь из Польши и Румынии, сообщили в национальной энергетической компании "Укрэнерго"

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Очередной рекорд летнего потребления электричества был накануне побит на Украине, энергосистема принимала экстренную помощь из Польши и Румынии. Об этом сообщили в национальной энергетической компании "Укрэнерго".

"Вчера, 28 августа, был зафиксирован новый летний рекорд - вечерний максимум потребления превысил предыдущий показатель 21 августа на 1,2%", - говорится в сообщении в Telegram-канале компании.

Там добавили, что в вечерние часы пришлось прибегать к аварийным поставкам из Польши и Румынии, что является последней и самой дорогой мерой экстренного реагирования, которая не требует отключения потребителей. Объем полученной помощи составил 1 200 МВт·ч.

На Украине в последнее время из-за жаркой погоды регистрируется высокий уровень потребления электричества. "Укрэнерго" постоянно призывает граждан экономить свет, не включать мощные электроприборы хотя бы в часы пиковых нагрузок. Страна уже неоднократно была вынуждена прибегать к аварийным поставкам. Их объем в некоторые дни достигал 3 900 МВт·ч.

Также Украина ежедневно импортирует электроэнергию в рамках плановых поставок. По данным "Укрэнерго", 29 августа страна получит 1 638 МВт из Словакии, экспорт не осуществляется. При этом 27 августа Украина экспортировала небольшие объемы электричества в Молдавию и Словакию, однако импорт был значительно выше.