Песков назвал большим успехом первый полет импортозамещенного SJ-100

По словам пресс-секретаря президента, эта тема является чрезвычайно важной

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Кремль поздравляет авиастроителей с первым полетом импортозамещенного самолета SJ-100.

"Это большой успех, потому что в весьма сжатые сроки происходит освоение новых технологий, производство новых деталей и узлов этой машины, - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. - Тут важно, что это действительно в рекордно сжатые сроки происходит". "Работа еще не закончена, предстоит оснастить эту машину нашими отечественными двигателями, что тоже скоро состоится. Это действительно большой успех", - подчеркнул представитель Кремля.

Пресс-секретарь президента назвал эту тему чрезвычайно важной. "Можно поздравить наших авиастроителей с этим успехом", - заявил Песков.

Представитель Кремля обратил внимание на то, что "президент [РФ Владимир Путин] прекрасно, детально знает график импортозамещения в авиации и других отраслях промышленности". При этом, по словам Пескова, в графике Путина пока нет посещения производственного центра ПАО "Яковлев" (входит в ОАК госкорпорации "Ростех") в Комсомольске-на-Амуре. "Хотя, как вы знаете, Путин, действительно, будет во Владивостоке", - добавил пресс-секретарь президента РФ.

"Производство таких машин с учетом географии нашей страны [важно], поэтому, конечно, президент будет продолжать держать руку на пульсе", - заключил Песков.

Как сообщили ранее в пресс-службе Минпромторга РФ, опытный образец отечественного ближнемагистрального самолета SJ-100 успешно совершил первый полет в Комсомольске-на-Амуре. SJ-100 - российский перспективный ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, новая версия Sukhoi Superjet 100 с максимальным импортозамещением комплектующих. Проект был инициирован после введения против России западных санкций. Одновременно с импортозамещением компонентов будут совершенствоваться процессы, связанные в том числе с надежностью систем, повышением комфортности, безопасности и поддержанием летной годности.