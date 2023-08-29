Чистая прибыль "Инарктики" в I полугодии выросла на 4%

Она достигла 8,6 млрд рублей

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Чистая прибыль "Инарктики" в первом полугодии 2023 года по международным стандартам финансовой отчетности выросла на 4% по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года и составила 8,6 млрд рублей, сообщила компания.

"Чистая прибыль за первое полугодие 2023 года обновила исторический рекорд и составила 8,6 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Чистая прибыль компании за первое полугодие 2022 года составляла 8,281 млрд рублей, следует из материалов компании.

Выручка "Инарктики" за первое полугодие 2023 года сократилась на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 12,913 млрд рублей. "Реализация, выручка и скорректированная EBITDA в первом полугодии 2023 года были ниже рекордных показателей 2022 года, которые были сформированы в условиях резкого роста цен реализации и исторически низкой себестоимости рыбы", - отмечается в сообщении компании.

В сообщении указывается, что рентабельность по скорректированной EBITDA составила 49%. Чистые активы компании выросли за год на 35% и составили 35 млрд рублей.

Биомасса рыбы в воде составила рекордные 31 тыс. тонн, что на 59% больше в сравнении с показателем на конец первого полугодия прошлого года, добавили в компании.

О компании

"Инарктика" (бывшая "Русская аквакультура") - одна из ведущих компаний на российском рыбном рынке, специализирующаяся на товарном выращивании рыбы, основана в 1997 году как ГК "Русское море". В настоящее время компания владеет правами на 35 участков для выращивания лосося и радужной форели. Основным акционером компании является Максим Воробьев (48%).