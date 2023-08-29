Россия опустилась на 10-е место в рейтинге самых атакуемых стран мира по DDoS

В компании Stormwall это связывают с потерей интереса хакеров, а также с нехваткой технических возможностей и ресурсов для организации киберинцидентов

МОСКВА, 29 августа./ТАСС/. Россия в I полугодии 2023 года опустилась на семь позиций в рейтинге самых атакуемых стран мира по DDoS-атакам - с 3 на 10 место, сообщили журналистам в компании Stormwall.

"Эксперты выявили, что по итогам первой половины этого года Россия опустилась на семь позиций в рейтинге топ-10 самых атакуемых стран мира. Если в I полугодии 2022 года Россия занимала 3 место по DDoS-атакам в мире (8,9% от общего числа атак), то в I полугодии 2023 года она находится уже на 10 позиции (4,7% от общего числа атак)", - рассказали в компании.

В тройку лидеров по количеству кибератак в I полугодии 2023 года входят США (16,8% от общего числа атак), Индия (13,6%) и Китай (11,2%). На четвертом месте находится Франция (8,7%), на пятом - Великобритания (8,2%).

Снижение РФ в рейтинге эксперты компании связывают с потерей интереса хакеров, а также с нехваткой технических возможностей и ресурсов для организации киберинцидентов.

Самыми атакуемыми индустриями в мире стали финансовая отрасль (23% от общего числа атак), телеком-сфера (19%) и развлекательный сектор (15%). Самый заметный рост числа атак был выявлен на государственные организации (132%), транспортные компании (118%) и сферу здравоохранения (107%).