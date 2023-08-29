Эксперт заявил, что Индия приветствует сотрудничество с РФ в области медицинских протезов

Президент фонда футуристических городов Индии Каруна Гопал Вартакави отметила, что "необходимо на ежедневной основе поддерживать это партнерство, обмениваться соответствующей информацией и проводить встречи на регулярной основе"

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Индия приветствует развитие сотрудничества с Россией в области исследований медицинских протезов. Об этом заявила президент фонда футуристических городов Индии Каруна Гопал Вартакави.

"У нас недавно объявлена политика в области медицинского протезирования. И вот эти медицинские приборы сейчас запущены активно. Процесс сотрудничества в области исследований, конечно, полностью приветствуется", - сказала она, выступая на международном форуме инноваций БРИКС "Облачный город".

Президент фонда также отметила, что, подписывая меморандум о взаимопонимании в этой области, "необходимо на ежедневной основе поддерживать это партнерство, обмениваться соответствующей информацией и проводить встречи на регулярной основе". "Любая помощь будет весьма уместна", - добавила она.

Цифровые технологии

Также на международном форуме заместитель министра связи и информационных технологий Египта Халед Эль-Аттар затронул тему интернета доверенных данных и их обмена. "Нам необходимо создавать организации, которые бы работали на международном уровне и позволяли обмен доверенными данными и какими-то персональными данными в том числе", - сказал он. "Распознавание лица и другие технологии здесь могут быть задействованы", - добавил замминистра.

В этой связи президент фонда футуристических городов Индии указала на то, что каждая страна имеет свои требования в информационной безопасности. "У Индии есть проект закона о защите персональных данных, который буквально в ближайшее время вступит в силу. Все эти параметры необходимы для четкого сохранения персональных данных и вообще данных, которые мы получаем, с которыми работаем, - продолжила она. - К ним стоит относиться очень аккуратно, работать с ними систематично".