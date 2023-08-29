ТПП не видит оснований для введения новых штрафов для участников ВЭД

По словам главы бизнес-объединения Сергея Катырина, безальтернативное наказание с большим разбросом размера штрафов "может создать почву для возможных злоупотреблений"

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Торгово-промышленная палата (ТПП) РФ считает преждевременным введение административной ответственности для бизнеса в связи с созданием национальной системы прослеживаемости товаров. Об этом сообщил ТАСС глава бизнес-объединения Сергей Катырин.

"Система прослеживаемости товаров должна обеспечить недопущение на внутренний рынок контрафактной и контрабандной продукции. Палата поддерживает указанные цели защиты рынка, но для введения административной ответственности за невыполнение или неправильное выполнение действий по представлению в налоговые органы документов при осуществлении операций с товарами, подлежащими прослеживаемости, весомых оснований не видит", - сказал Катырин.

По мнению главы ТПП РФ, безальтернативное наказание с большим разбросом размера штрафов "может создать почву для возможных злоупотреблений". Кроме того, напомнил он, ответственность за непредставление в установленный срок бизнесом в налоговые органы соответствующих сведений уже установлена в размере 200 рублей за каждый документ.

"ТПП РФ считает, что введение предлагаемой ответственности влечет риск возрастания избыточного административного давления на малый бизнес. Полагаем, более целесообразно ограничиться уже существующей в НК РФ ответственностью за непредставление бизнесом налоговым органам отчета об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости, а не "задваивать" ответственность в разных кодексах. Такой способ регулирования будет являться менее затратным для бизнеса и более эффективным при взаимодействии участников ВЭД с госорганами", - добавил Катырин.

С 1 июля 2021 года в России действует система прослеживаемости товаров. Ее цель - отслеживание пути ввозимого из других стран товара от импортера до покупателя. В июле текущего года Минфин РФ предложил установить для бизнеса административную ответственность в связи с созданием в России национальной системы прослеживаемости товаров. В частности, министерство предлагает безальтернативно наказывать юридических лиц штрафом от 1 тыс. до 100 тыс. рублей.