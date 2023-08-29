Роскачество сообщило, что каждый пятый потребитель в РФ отмечает снижение качества хлеба

Потребление хлебных продуктов в стране по итогам 2022 года составило 90,3 кг в год

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Почти каждый пятый потребитель (19%) в России отмечает снижение качества хлеба и хлебобулочных изделий. Об этом говорится в презентации Роскачества, представленной в ходе пресс-конференции в ТАСС.

Остальные 81% потребителей не почувствовали изменения качества хлеба и хлебобулочных изделий, несмотря на экономическую ситуацию, говорится в презентации, подготовленной по итогам соответствующего исследования.

Всего потребление хлебных продуктов в России по итогам 2022 года составило 90,3 кг в год, при этом 29% в структуре потребления приходится на пшеничный хлеб. Как следует из данных презентации, больше половины россиян покупают хлебобулочные изделия из пшенично-ржаной, ржаной и пшеничной муки. При этом 44% потребителей предпочитают покупать батоны, 34% - бородинский хлеб, 15% - багеты.

72% россиян покупают хлеб и хлебобулочные изделия в супермаркетах, 56% - в магазинах у дома, а 35% - в пекарнях. При этом 69% потребителей обычно покупают хлеб в полиэтилене, 43% - в целлофане, а 39% - в бумажном пакете.

При этом большинство потребителей (66%) при выборе хлеба и хлебобулочных изделий отдают предпочтения тому изделию, которое пробовали ранее, еще 50% обращают внимание на дату изготовления, 46% - на мягкость и свежесть изделия, в 41% - на торговую марку и бренд. Чаще потребители сталкивались с некачественной продукцией при покупке батонов (41%), формового круглого хлеба (17%) и бородинского хлеба (11%).

Роскачество также проведет исследование региональных хлебобулочных изделий из пшеничной муки в четвертом квартале 2023 года. К видам исследуемой продукции будет отнесены в том числе сибирский калач и шаньга, невская булочка, кубанский и донской хлеб.