В Швеции уточнили сокращение ВВП на 0,8% во втором квартале 2023 года

В сравнении с аналогичным периодом 2022 года снижение ВВП составило 1%

СТОКГОЛЬМ, 29 августа. /ТАСС/. Валовой внутренний продукт (ВВП) Швеции за второй квартал сократился по сравнению с первым на 0,8% по уточненным в связи с "сезонными колебаниями" данными. Это объясняется, главным образом, уменьшением товарного экспорта и инвестиций в товарно-материальные запасы, сообщает Центральное статистическое бюро (ЦСБ).

В сравнении с аналогичным периодом 2022 года снижение ВВП составило 1%. 28 июля ЦСБ заявляла о более значительном сокращении ВВП во втором квартале - на 1,5% по сравнению с первым.

"На ВВП оказали влияние факторы сокращения во втором квартале в ряде компонентов, такие, как слабый нетто-экспорт и уменьшившиеся инвестиции в товарно-материальные запасы. Потребительские расходы домохозяйств падали четвертый квартал подряд", - прокомментировала экономист отдела национальных счетов ЦСБ Ессика Энгдаль.

В первом квартале 2023 года ВВП увеличился на 0,6%. Во втором эксперты прогнозировали его рост на уровне 1,3%.

По данным ЦСБ, экспорт снизился на 0,8%, потребление домохозяйств - на 0,2%.