Белоруссия в 2024 году планирует на 7% нарастить экспорт в РФ

Республика намерена сохранить свою долю на российском рынке в размере более $26 млрд

МИНСК, 29 августа. /ТАСС/. Белоруссия в следующем году рассчитывает нарастить экспорт в Россию на 7%. Об этом сообщил глава Минэкономики республики Александр Червяков.

"Объемы экспорта определен на уровне $53 млрд. Основное направление - это поставки на российский рынок с темпом роста 107%. Мы планируем сохранить свою долю на российском рынке в размере более $26 млрд. Плюс Китай, более $2,5 млрд, и дальняя дуга", - сказал министр на видео, которое распространила пресс-служба правительства.

По его словам, правительство подготовило план для достижения показателей социально-экономического развития на 2024 год. "Он имеет мобилизующий характер. Ядром целевого плана являются три программы", - уточнил он. Министр пояснил, что первая программа касается объемов производства, в ней прописаны конкретные отрасли и товарные позиции, предприятия, которые должны их выпускать. Вторая программа - по инвестициям, их планируется увеличить на 3,9%, третья программа - экспортная.