Экс-глава "Открытия" назвал зависшие рупии неочевидной причиной слабого курса рубля

Михаил Задорнов сообщил, что Россия поставила в Индию нефти и нефтепродуктов в первом полугодии на $30 млрд

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Экс-глава банков "Открытие" и ВТБ 24 Михаил Задорнов заявил, что одной из причин падения рубля являются зависшие рупии, на которые нельзя ничего покупать, а также невозможно их вернуть. Об этом он написал в колонке для РБК.

"Еще одна неочевидная причина ослабления [рубля] - зависшие рупии. Россия поставила в Индию нефти и нефтепродуктов в первом полугодии на $30 млрд, а наш импорт из Индии оценивается примерно в $6-7 млрд в год. Нам нечего покупать в Индии, но мы не можем эти рупии вернуть, поскольку рупия - неконвертируемая валюта. $30 млрд за полгода - больше, чем все положительное сальдо текущего счета", - написал Задорнов.

Также ЦБ и правительство обязаны решить вопрос с возвратом зависших в Индии рупий, российские компании, отказавшиеся от расчетов в долларах, получают в них оплату за экспорт, но не могут вывести из страны из-за строгого валютного контроля, что также давит на рубль, заявил финансист.

Задорнов назвал невозврат выручки от поставок в Индию прямой причиной падения валютного курса летом. Он также добавил, не может быть политического решения, которое не легло бы на экономическую основу.