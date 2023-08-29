"Облако Mail.ru" запустил перенос данных с зарубежных сервисов

Как отметили в пресс-службе VK, во время переноса форматы файлов автоматически конвертируются в общедоступные

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Сервис "Облако Mail.ru", являющийся частью холдинга VK, запустил функцию переноса данных с 11 облачных сервисов, включая зарубежные - "Google диск", Dropbox и другие. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе VK.

"Пользователи сторонних сервисов смогут бесшовно подключить их к "Облаку". На данный момент доступна интеграция с 11 популярными облачными сервисами, включая "Google диск", Dropbox, Onedrive и другие", - рассказали в компании.

Также в версии сервиса для ПК доступна возможность работать без интернета.

Чтобы перенести данные, нужно установить приложение "Облако Mail.ru" на компьютер, авторизоваться, войти в сторонние сервисы и следовать системным подсказкам. Во время переноса форматы файлов автоматически конвертируются в общедоступные.

Ранее о запуске такой функции писала газета "Известия" со ссылкой на источники компании.

В начале августа сервис "Почта Mail.ru" запустил новый домен xmail.ru для переноса писем из аккаунтов зарубежных сервисов с сохранением старого логина.