Росатом приобрел крупнейшего провайдера услуг радиационной стерилизации продукции

Покупка одного из ключевых игроков на рынке обработки продукции ионизирующим излучением в России значительно усиливает позиции госкорпорации на рынке стерилизации продуктов и медизделий, сообщила пресс-служба АО "Русатом хелскеа"

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Росатом стал владельцем одного из ведущих провайдеров услуг радиационной стерилизации продукции. Об этом сообщила пресс-служба АО "Русатом хелскеа" (РХК, дивизион, аккумулирующий компетенции Росатома в области здравоохранения).

"29 августа АО "Русатом хэлскеа" завершило сделку по приобретению 100% акций группы компаний "Акцентр", специализирующейся на обработке ионизирующим излучением продуктов питания и одноразовых медицинских изделий", - сообщает пресс-служба РХК.

Покупка одного из ключевых игроков на рынке обработки продукции ионизирующим излучением в России значительно усиливает позиции госкорпорации на рынке стерилизации продуктов и медизделий, отмечается в сообщении. В состав группы компаний "Акцентр" входят три центра: в городе Колпино (Ленинградская область), в городе Родники (Ивановская область) и в городе Дубне (Московская область). Предоставляемые услуги аттестованы в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 13485-2017 и ISO 11137-2011.

Росатом в течение нескольких лет реализует проекты по созданию многофункциональных центров обработки продукции ионизирующим излучением в России. С 2016 года оказывает услуги по стерилизации центр "Стерион" (город Лыткарино, Московская область). На завершающей стадии находятся проекты по созданию подобных центров в Казани и Обнинске.

Технология обработки продуктов ионизирующим излучением безвредна для организма человека и природы и применяется во всем мире. В мире используется более 200 установок радиационной обработки сельхозпродукции. Безопасность метода подтверждена ФАО (Продовольственное и сельскохозяйственное агентство Организации Объединенных Наций) и МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии). По сравнению с обычными методами обработка ионизирующим излучением требует меньших затрат энергии, позволяет заменить или резко снизить использование пищевых консервантов и других химических препаратов. При этом в обработанных продуктах не остается вредных химических соединений и не происходит термическое разрушение органических соединений. В пищевой промышленности применение радиационных технологий позволяет сократить потери при транспортировке и хранении зерновых, плодов и овощей; увеличить сроки хранения мясной, рыбной и плодовоовощной продукции.