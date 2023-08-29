В арктическом районе Якутии открыли поселок строителей атомной станции малой мощности

В основе проекта лежит новейшая российская разработка - водо-водяной ядерный реактор РИТМ-200Н

ЯКУТСК, 29 августа. /ТАСС/. Открытие поселка строителей, которые будут возводить атомную станцию малой мощности (АСММ), состоялось в Усть-Янском районе Якутии. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

21 апреля Росатом получил лицензию на размещение первой в современной истории России наземной АСММ в Усть-Янском районе Якутии. В основе проекта лежит новейшая российская разработка - водо-водяной ядерный реактор РИТМ-200Н, который является результатом адаптации инновационной технологии малой мощности судового исполнения под наземное размещение.

"Сегодня, 29 августа, в Усть-Янском районе Якутии состоялось торжественное открытие поселка строителей, которые будут возводить атомную станцию малой мощности. Проект реализуется госкорпорацией "Росатом" совместно с правительством Республики Саха (Якутия)", - говорится в сообщении.

Как уточнил глава Якутии Айсен Николаев в своем Telegram-канале, в комфортных условиях там смогут разместиться свыше 1 тыс. человек. "Поселок строителей АСММ - это полноценный микрорайон со всей необходимой инфраструктурой. На его территории размещены административно-бытовой корпус, общежития, банно-прачечный комплекс, медицинский пункт и другие объекты инфраструктуры. В комфортных условиях смогут разместиться первые 250 строителей", - уточнили в правительстве.

Реализация проекта АСММ обеспечит энергонезависимость: 60% территории Якутии, в том числе Усть-Янский район, находятся в зоне децентрализованного энергоснабжения, где расположены 143 дизельные электростанции. Для их функционирования ежегодно завозится более 75 тыс. тонн дизельного топлива на сумму около 7 млрд рублей. Со строительством станции поставка топлива будет необходима лишь раз в пять лет, добавили в правительстве.

Проект обеспечит стабильным теплом и электроэнергией освоение месторождений Кючус, Депутатское, Тирехтях, развитие инфраструктуры в Усть-Янском и Верхоянском районах. "При строительстве АСММ будет создано более 1 тыс. новых рабочих мест, а после пуска станции в эксплуатацию - около 600. Ввод атомной станции малой мощности в эксплуатацию в поселке Усть-Куйга Усть-Янского района Республики Саха (Якутия) запланирован на 2028 год", - отмечается в сообщении.