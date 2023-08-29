Акции ОАК на Мосбирже росли на 45%

Котировки пошли вверх на фоне сообщения о первом полете импортозамещенного самолета SJ-100, изготовленного производственным центром ПАО "Яковлев"

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Стоимость акций Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) в ходе торгов на Московской бирже росла более чем на 45%, свидетельствуют данные торгов. Котировки пошли вверх на фоне сообщения о первом полете импортозамещенного самолета SJ-100, изготовленного производственным центром ПАО "Яковлев" (входит в ОАК Ростеха).

По данным Московской биржи на 11:00 мск, акции ОАК росли на 45,07% - до 2,575 рубля за бумагу. К 13:22 мск, акции немного замедлили рост и торговались на уровне 2,4345 рубля за бумагу (плюс 37,15%).

Резкий рост акций ОАК отмечался с 18 августа, за это время акции корпорации выросли более чем на 200%.

Ранее в пресс-службе Минпромторга РФ сообщили, что опытный образец отечественного ближнемагистрального самолета SJ-100 успешно совершил первый полет в Комсомольске-на-Амуре. SJ-100 - российский перспективный ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, новая версия Sukhoi Superjet 100 с максимальным импортозамещением комплектующих. Проект был инициирован после введения против России западных санкций. Одновременно с импортозамещением компонентов будут совершенствоваться процессы, связанные в том числе с надежностью систем, повышением комфортности, безопасности и поддержанием летной годности.