RuStore будет предустанавливаться на гаджеты в РФ даже при запрете от правообладателей ОС

Кабмин утвердил дополнительные правила предустановки отечественного единого магазина приложений

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Предустановка RuStore будет обязательна на продаваемые в России гаджеты, даже в случае запрета со стороны правообладателей операционных систем, сообщила пресс-служба правительства РФ. Кабмин утвердил дополнительные правила предустановки отечественного единого магазина приложений, соответствующее постановление подписано.

"Предустановка российского магазина приложений будет обязательной, даже в случае запрета или ограничения со стороны правообладателя операционной системы или аффилированных структур. Такая норма позволит исключить случаи уклонения от предварительной установки RuStore со стороны изготовителей технически сложных товаров", - говорится в сообщении.

"Кроме того, правила предписывают изготовителям мобильных устройств обеспечить недискриминационное отображение на экране единого магазина приложений по сравнению с аналогичными программами других разработчиков, не менее благоприятные условия использования RuStore владельцами гаджетов, автоматическое обновление, сохранение единого магазина приложений после возврата к заводским настройкам и при техническом обслуживании электронных устройств", - добавили в кабмине.

При этом, указали в правительстве со ссылкой на постановление, "версия предварительно установленного единого магазина приложений должна быть бесплатной для пользователей в момент первого включения и в процессе использования".

"Новое постановление также дополняет перечень классов программ для обязательной предустановки программами, основным назначением которых является проверка кодов маркировки товаров. Конкретные наименования таких приложений будут определены позднее", - отмечается в сообщении.

Отечественный магазин приложений был разработан по поручению председателя правительства РФ Михаила Мишустина. Созданием RuStore занималась VK вместе с крупнейшими российскими IT-компаниями при поддержке Минцифры. Он был запущен в мае 2022 года. RuStore входит в список программ, обязательных для предварительной установки на электронные устройства в 2023 и 2024 годах.