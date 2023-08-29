"Нафтогаз Украины" сообщил об открытии нового месторождения газа

Ориентировочные запасы составляют 1 млрд куб. м

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Компания "Укргаздобыча" открыло новое месторождение газа с ориентировочными запасами до 1 млрд куб. м. Об этом сообщила пресс-служба концерна "Нафтогаз Украины".

"Испытание скважины глубиной почти 4 тыс. м проводили с нуля и завершили в августе. Перед бурением специалисты провели 3D сейсморазведочное исследование. Полученная геологическая информация свидетельствует, что запасы нового месторождения могут достигать 1 млрд куб. м газа", - отметили в "Нафтогазе", в структуру которого входит "Укргаздобыча".

Это уже не первое месторождение газа, открытое в стране в этом году, сообщает пресс-служба со ссылкой на врио генерального директора "Укргаздобычи" Олега Толмачева. Он отметил, что компания продолжит программу геологической разведки и планирует бурение новых скважин.

Как ранее сообщал глава "Нафтогаза" Алексей Чернышев, за пять месяцев текущего года в стране введено в эксплуатацию семь газовых скважин. Всего в этом году, по его словам, Украина планирует добыть 13,5 млрд куб. м газа.