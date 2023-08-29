"Мечел" во II квартале нарастил добычу угля на 15%

Она достигла 2,4 млн тонн

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. "Мечел" во втором квартале 2023 года увеличил добычу угля на 15%, до 2,4 млн тонн, однако по итогам первого полугодия добыча снизилась на 24%, до 4,5 млн тонн, сообщила компания.

Производство стали во втором квартале уменьшилось на 3%, до 881 тыс. тонн, в первом полугодии — на 4%, до 1,787 млн тонн.

"Во II квартале компания нарастила добычу угля на 15% и благодаря частичному снятию ограничений РЖД на погрузку в восточном направлении смогла улучшить показатели по реализации. Но логистические барьеры, под давлением которых компания находилась последние два квартала, повлияли на планы по добыче угля, которые мы вынуждены были снижать, и, как следствие, негативно отразились на фактических результатах продаж", - приводятся в сообщении слова гендиректора компании Олега Коржова.