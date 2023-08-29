Суд прекратил производство по делу о банкротстве экс-депутата Госдумы Малика Гайсина

Банкротство было инициировано индивидуальным предпринимателем Дмитрием Светлолобовым

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 августа. /ТАСС/. Арбитражный суд Свердловской области прекратил производство по делу о банкротстве бывшего депутата Госдумы Малика Гайсина, передает корреспондент ТАСС из зала заседания. Банкротство было инициировано индивидуальным предпринимателем Дмитрием Светлолобовым.

"Арбитражный суд определил: признать заявление необоснованным, прекратить производство по делу о банкротстве, отменить обеспечительные меры, принятые определением Арбитражного суда Свердловской области от 30 мая 2023 года", - сказал судья, добавив, что суд также обязал Гайсина возместить Светлолобову судебные расходы в размере 3,3 тыс. рублей.

Иск о банкротстве предприниматель Светлолобов подал 26 мая на основании задолженности. Ранее в качестве обеспечительных мер суд наложил арест на денежные средства, автотранспорт, доли и акции Гайсина в ряде компаний. Позднее суд частично отменил обеспечительные меры, за исключением 520 тыс. рублей, находящихся на счете бизнесмена в банке "Вятич". Представитель Светлолобова отказался от комментариев ТАСС.

Разбирательства вокруг бизнесмена

Весной в отношении Гайсина возбудили уголовное дело о растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ). По версии следствия, озвученной во время судебного заседания, бизнесмен похитил путем растраты вверенные ему денежные средства ОАО "Исеть" на сумму 330 млн рублей. Суд отправил бизнесмена под домашний арест.

В июле Генпрокуратура РФ также подала в суд иск о взыскании с Гайсина акций фармацевтической компании "Уралбиофарм" стоимостью 3 млрд рублей, акций коммерческого банка "Вятич", долей участия в уставных капиталах ООО "Вагран" и "Актай-М" в пользу государства. По данным ведомства, акции были приобретены с нарушением законодательства, поскольку Гайсин, являясь депутатом Госдумы в 1995-1999 гг., в нарушение антикоррупционных запретов занимался предпринимательством: он лично и через доверенных лиц скупал акции ОАО "Уралбиофарм", незаконно участвовал в деятельности компании. В августе Ленинский районный суд Екатеринбурга удовлетворил иск замгенпрокурора РФ и изъял у Гайсина акции компании "Уралбиофарм" в пользу государства.

Гайсин является генеральным директором завода "Исеть" в Каменске-Уральском Свердловской области, следует из данных системы "Контур.Фокус". По данным с сайта предприятия, на заводе создаются электрические и оптические соединители для оборонно-промышленного комплекса и гражданского рынка.