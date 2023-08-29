СМИ: Чехия начала расследование против Raiffeisen Bank из-за деятельности в России

Инициатор обращения и представитель Ассоциации по правам граждан и предпринимателей Ладислав Пельцль считает, что банк благодаря деятельности в РФ получает огромную прибыль, что приносит деньги в российский бюджет благодаря подоходному налогу

ПРАГА, 29 августа. /ТАСС/. Национальный антитеррористический центр Чехии проводит расследование в отношении австрийской группы Raiffeisen Bank на предмет ее деятельности в России. Об этом в понедельник сообщил телеканал T24.

По его информации, расследование началось из-за обращения Ассоциации по правам граждан и предпринимателей. Инициатор обращения и представитель организации Ладислав Пельцль считает, что банк благодаря деятельности в России получает огромную прибыль, что приносит деньги в российский бюджет благодаря подоходному налогу, сообщает телеканал. "В настоящее время мы занимаемся им (расследованием - прим. ТАСС), но о ходе этого расследования никакой дополнительной информации предоставить не можем", - заявил T24 представитель президиума полиции.

Банк Raiffeisen работает в России с 1996 года и является дочерней структурой Raiffeisen Bank International AG - одной из крупнейших австрийских банковских групп. В марте текущего года министр по европейским и иностранным делам Австрии Александер Шалленберг заявил, что RBI следует самостоятельно принять решение о возможности продолжения работы в РФ в условиях санкций Запада. Он отмечал, что многие западные государства и компании пользуются услугами Raiffeisen для финансирования деятельности в России.