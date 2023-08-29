Минвостокразвития планирует создать механизм "Дальневосточный контракт"

Он предполагает фиксацию ключевых условий на этапе принятия инвестрешений

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Новый механизм "Дальневосточный контракт" между государством и инвестором, предполагающий фиксацию ключевых условий на этапе принятия инвестрешений, планируют запустить на Дальнем Востоке. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата полпреда президента в ДФО.

"Будем фиксировать ключевые условия реализации проекта на этапе принятия инвестиционного решения. Это договор между государством и инвестором о неизменности налоговых, земельных, имущественных, градостроительных условий на срок до 15 лет в обмен на обязательства инвестора", - приводятся в сообщении слова главы Минвостокразвития РФ Алексея Чекункова на межведомственном совещании, прошедшем под руководством вице-премьера - полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева. Отмечается, что новый механизм планируют назвать "Дальневосточный контракт".

В полпредстве также добавили, что принимаются меры, направленные на смягчение административного давления на бизнес. Эта работа уже привела к снижению количества проверок дальневосточных предпринимателей. "По итогам 2022 года количество проверочных мероприятий на Дальнем Востоке снизилось по отношению к предыдущему году в 2,6 раза. По решению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина в конце 2022 года в России введен мораторий на проведение проверок бизнеса, что тоже позитивно сказалось на работе предприятий", - цитирует пресс-служба Трутнева.

Вместе с тем крупные дальневосточные проекты получают индивидуальное сопровождение. Таких проектов насчитывается 353 (10%), и на них приходятся 72% инвестиционных обязательств (5,7 трлн рублей).