Эксперт заявила, что доля российских производителей учебного оборудования не превышает 20%

Отрасли необходимо увеличивать объемы производства, отметила президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Доля российских производителей учебного оборудования на рынке не превышает 20%, отрасли необходимо увеличивать объемы производства, сообщила президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) Антонина Цицулина в ходе Национального съезда производителей учебного оборудования.

"Объемы (производства - прим. ТАСС) нам надо наращивать. Сегодня доля российского производителя учебного оборудования не превышает 20%. По каким-то категориям мы за эти два года очень сильно выросли, по некоторым, и мы с вами об этом знаем, нам еще расти и расти", - сказала Цицулина.

Директор департамента легкой промышленности и лесопромышленного комплекса Минпромторга РФ Вера Хмырова в ходе своего выступления также отметила, что отрасль учебного оборудования в России активно развивается.

"Отрасль живет, отрасль предлагает новые продукты. Это значит, что те возможности и те меры поддержки, которые в настоящее время есть в Минпромторге - я призываю вас ими активно пользоваться, - позволят нам ставить перед собой амбициозные цели и давать образовательному процессу новые возможности и новую продукцию", - сказала Хмырова.

Во вторник в Москве начал работу Национальный съезд производителей учебного оборудования. По словам президента АИДТ, в ходе съезда планируется обсудить актуальные темы развития отрасли учебного оборудования, принятые нормативные документы, регулирующие данную сферу, а также законодательные инициативы.

"По итогам этого съезда мы подготовим с вами хороший отраслевой доклад с аналитикой, с теми вопросами, которые мы обсуждали, с предложениями. Это будет первое открытое обсуждение плана мероприятий, подписанных правительством РФ, по развитию (отрасли - прим. ТАСС) учебного оборудования", - добавила президент ассоциации.