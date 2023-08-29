Эксперт считает, что японские морепродукты можно заменить на искусственно выращенные

Ведущий эксперт рабочей группы FoodNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Михаил Чарный добавил, что в в потенциале потребности Китая или Японии в поставке морепродуктов могут обеспечить российские предприятия аквакультуры

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Морепродукты из Японии на фоне сброса в Тихий океан очищенной воды с АЭС "Фукусима" можно заменить на креветки и водоросли, выращенные в искусственных водоемах, а в перспективе - на российских промышленных объектах, производящих избыток тепла. Такое мнение высказал ТАСС ведущий эксперт рабочей группы FoodNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Михаил Чарный.

"[В мире сегодня] выращивают и раков, и креветок, и мидии, устрицы, водоросли, причем самым разным способом - в открытых водоемах, в искусственных водоемах, в условиях закрытого водоснабжения, в пластиковых бассейнах-ваннах. В России это направление развивается в том числе в рамках рынка "Фуднет" Национальной технологической инициативы. Прямо сейчас российская аквакультура, конечно, не сможет обеспечить потребности Китая или Японии в поставке морепродуктов, но в потенциале - наверное, да", - сказал Чарный.

Эксперт отметил, что некоторые морепродукты более целесообразно выращивать в странах, где много теплых морей.

"[Можно выращивать морепродукты] в том же Китае, Индии и Вьетнаме, а какую-то рыбу, которая живет в холодном климате, - в наших северных морях. При этом в России есть огромное количество предприятий с избытком тепла: где-то промышленность много тепла потребляет, где-то - наоборот, много выделяет. Для снижения углеродного следа [было бы] более чем целесообразно использовать это избыточное тепло в той же аквакультуре", - добавил он.

Представитель НТИ также указал на то, что сброс воды с "Фукусимы" - не единственная угроза для мирового рыболовства. Острова пластикового мусора, разлагающиеся в морской воде и попадающие в живые организмы в виде микропластика, представляют не меньшую опасность, считает он. "Из-за этого гибнет огромное количество животных. Микропластик разлагается в морской воде, а потом снова попадает в биологический оборот в объемах в сотни тысяч и миллионы тонн", - заключил Чарный.

Приостановка ввоза морепродуктов в Китай

Китай с 24 августа приостановил импорт морепродуктов из Японии после того, как в этот день энергетическая компания Tokyo Electric Power (TEPCO) приступила к сбросу в океан первой партии очищенной от радиоактивных веществ воды с АЭС "Фукусима-1". Спустя два дня TEPCO объявила, что не обнаружила трития в образцах воды, собранных в 10 различных зонах в радиусе 3 км от места слива. Управление рыболовства Японии не нашло следов трития в рыбе, выловленной в 5 км от места сброса.

Ранее вице-президент Российской академии наук Степан Калмыков в беседе с ТАСС заявил о том, что сброс вод с атомной станции не представляет опасности для здоровья людей при условии, что официальные данные об их составе верны. Он также указал на необходимость проведения международной экспертизы и контроля.