Лула да Силва заявил, что БРИКС в 2024 году обсудит создание расчетной валюты для экспорта

Президент Бразилии добавил, что создание такой валюты "не идет против доллара, это в интересах Бразилии и реала"

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 29 августа. /ТАСС/. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что страны БРИКС в 2024 году обсудят создание расчетной валюты для экспорта.

"Мы договорились о том, что наши министры финансов будут обсуждать в течение предстоящего года этот вопрос, чтобы понять, сможем ли мы к следующей встрече договориться о создании расчетной валюты для экспорта", - сказал он в ходе еженедельного интервью "Разговор с президентом", трансляция которого ведется в его аккаунте в YouTube. Он также добавил, что создание такой валюты "не идет против доллара, это в интересах Бразилии и реала".

Ранее министр финансов ЮАР Инок Годонгвана, возглавляющий рабочую группу БРИКС по созданию новых механизмов сотрудничества в области финансовых инструментов, заявил, что встреча министров финансов БРИКС по расширению использования национальных валют стран-членов во взаимной торговле состоится в октябре на полях ежегодной встречи Международного валютного фонда и Всемирного банка, которая пройдет в Марокко.

На прошедшем саммите БРИКС в Йоханнесбурге лидеры стран объединения поручили министрам финансам изучить вопрос о создании единой платежной системы. Их выводы должны поступить на рассмотрение предстоящего саммита БРИКС, который пройдет в 2024 году в Казани под председательством России.

В 2023 году саммит БРИКС проходил 22-24 августа в Йоханнесбурге под председательством ЮАР, в число приглашенных вошли лидеры 54 африканских стран. Участники саммита договорились, что в состав объединения с 1 января 2024 года войдут Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. К следующему саммиту будет подготовлен новый список возможных членов объединения.