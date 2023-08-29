"Иви" вновь оштрафовали за отсутствие маркировки "18+" на фильмах с ЛГБТ

Сумма штрафа составила 1 млн рублей

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Останкинский суд Москвы оштрафовал на 1 млн рублей онлайн-кинотеатр "Иви" из-за неверной возрастной маркировки фильмов с демонстрацией ЛГБТ-отношений. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Назначить наказание ООО "Иви.ру" по ч. 2. ст. 6.21.2 КоАП РФ (распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол) в виде штрафа в размере 1 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

По словам представителя онлайн-кинотеатра, штраф назначен за неправильную возрастную маркировку четырех фильмов: "Маленькая Италия", "Доктор "Т" и его женщины", "Любовь, любовь, любовь" и "Начинающие". "Решение об обжаловании будет принято в установленные сроки после того, как мы получим и изучим постановление суда. Мы продолжаем проактивно работать с нашей контентной базой и следить за корректной маркировкой всего контента на нашей платформе", - сказала представитель кинотеатра.

По мнению Роскомнадзора, возрастная категория указанных в протоколе фильмов должна быть 18+. Несоответствие было выявлено еще в марте, а протокол составлен в июле. Возрастные категории фильмов онлайн-кинотеатр "Иви" повысил самостоятельно до 18+ еще весной, до получения уведомления Роскомнадзора. При этом в действующих прокатных удостоверениях от Министерства культуры РФ возрастные категории этих фильмов все еще указаны как 12+ и 16+.

Останкинский суд Москвы ранее оштрафовал на 1 млн рублей онлайн-кинотеатр "Иви" из-за неверной возрастной маркировки фильма "Идеальный незнакомец".

Ранее по аналогичной статье были оштрафованы онлайн-кинотеатры Premier, Start, "Кинопоиск" и "Мегафон-ТВ".